Сегодня, 30 марта, мобильные операторы Украины начали запуск связи стандарта 4G. Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Facebook.

«Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G более чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с использованием 4G», – написал он.

В свою очередь компания lifecell сообщила о запуске 4G в ряде областных центров страны.

Напомним, 31 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен.

6 марта оператор мобильной связи «Киевстар» выиграл3 лота в конкурсе на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE), компания «Vodafone Украина» - 2 лота, компания lifecell – 1 лот, общая сумма стоимости лицензий составила 5,434 млрд гривен.