Апелляционный суд отказал народному депутату Надежде Савченко в отводе прокурора Александра Климовича. Об этом судья заявил на заседании, передает 112 Украина.

«Обстоятельства, на которые ссылается подозреваемая в своем заявлении, коллегия судей не признает препятствующими прокурору Климовичу участвовать в уголовном производстве на этой стадии процесса, поскольку не основывается на требованиях закона и не подтверждается материалами производства. При таких обстоятельствах заявление подозреваемой Савченко об отводе прокурора Климовича может быть удовлетворено», - заявил судья.

Савченко попросила об отводе прокурора Александра Климовича, который, по ее мнению, позволил себе некорректное высказывание в сравнении с экс-грушниками и тем самым, по ее мнению, унизив ее и военнослужащих Украины.

«На прошлом заседании прокурор Климович позволил себе позорное выражение, публично заявив, что для него Ерофеев и Александров, российские офицеры и солдаты, которые пришли в Украину убивать украинский народ, являются лучше украинских солдат, которые его защищали. Такой прокурор, выразив предвзятое отношение не только относительно меня, а высказав прямую ненависть в отношении меня лично, не имеет права принимать участие в рассмотрении данного вопроса», - заявила Савченко.

В свою очередь прокурор Климович возразил против отвода и заявил, что настоящей целью его отвода является затягивание судебного процесса.

«Возражаю против заявленного ходатайства о моем отводе. Хочу пояснить следующее, - дословно, в прошлом судебном заседании я сказал о том, что лица, военнослужащие другого государства, а именно Александров и Ерофеев, по моему личному мнению, выглядят лучше в той части, что они не пришли и не совершают теракты и убийства. Они выглядят лучше, чем лица, я не отмечал, что это военнослужащие, это подозреваемые, чем лица, которые приходят и совершают убийство на территории собственного государства», - заявил Климович.

Также он попросил сторону защиты предоставить журнал, где подтверждают его слова о том, что военнослужащие, которые были осуждены в нашей стране за совершение террористических актов против наших граждан, что они лучше, чем военнослужащие ВСУ.

«Если у вас есть такие доказательства, пожалуйста, предоставьте их. Я считаю, что ходатайство является необоснованным и имеет целью затягивание судебного разбирательства и избежания уголовной ответственности», - добавил Климович.

После того, как суд объявил о своем решении, Савченко заявила, что не доверяет суду.

«У нас отсутствуют основания, что суд является беспристрастным», - заявил адвокат Бугай.

Напомним, сегодня в Апелляционном суде рассматривают обжалование меры пресечения для Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

26 марта адвокаты обжаловали это постановление суда.