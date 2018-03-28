Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца арендатора торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Надежду Судденок. Ее обвиняют в оказании небезопасных услуг, передает ТАСС.



Также до 25 мая 2018 года арестован Сергей Антюшин – сотрудник частного охранного предприятия, который, по версии следствия, 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию торгового центра.

Об аресте Судденок ходатайствовал представитель следствия. Ее адвокаты высказали несогласие с предъявленным обвинением и просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.

Один из защитников обратил внимание суда на то, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не предъявляют.

Об аресте Антюшина также ходатайствовал представитель Следственного комитета РФ, прокуратура позицию следствия поддержала. Сам Антюшин заявил журналистам, что кнопка включения сигнализации была несправна, и он сообщал об этом начальству.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Арендатор ТРЦ уверена, что причиной пожара стал поджог.