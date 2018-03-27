Арендатор ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Надежда Судденок, обвиняемая по делу о гибели 64 человек, уверена, что причиной пожара стал поджог. Об этом она заявила во вторник журналистам в суде, сообщает ТАСС.

«У меня есть версия, я уверена в том, что так и случилось. Сотрудник, которого я спрашивала, где возник пожар, - инструктор детского аттракциона - она услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог. В последний месяц мы стали жестко отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, это была большая группировка, мы отбирали у них карты», - сказала она.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.