Три ребенка и женщина погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в российском Кемерове. Об этом сообщила в воскресенье представитель СУ СК РФ по Кемеровской области.

«Есть информация, что находятся около 20 человек пострадавших, есть дети. Погибших на месте - три ребенка, возраст пока не могу сказать, и одна женщина», - сказала представитель ведомства, сообщает ТАСС.

Всего в результате инцидента пострадали 26 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате. Также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города», - сказала она.

Вместе с тем сотрудниками МЧС РФ работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. «Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка», - сообщила Петренко.