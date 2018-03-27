В Кемерово задержан охранник ТЦ «Зимняя вишня», который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА Новости.



«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе сотрудник ЧОПа», — сказала она.

Петренко также добавила, что следователи уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.