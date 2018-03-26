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Четырех человек задержали по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.

Об этом заявила в понедельник представитель Следственного комитета Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

«В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания», - отметила она.

«Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», - добавила Петренко.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 56 человек.

 
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