Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове достигло 64 человек, заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков.
Ранее сообщалось о 56 погибших.
«К сожалению, мы констатируем, что в результате чрезвычайной ситуации погибли 64 человека», - заявил Пучков журналистам, сообщает ТАСС.
По его словам, пока не подняты тела шести человек.
Пожарные ранее сумели ликвидировать открытое горение, площадь которого составила 1,5 тыс. кв. м. Сейчас ведется проливка здания.
По словам Пучкова, есть угроза обрушения здания. В город уже доставили специальное оборудование для укрепления конструкций.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.
По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.
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