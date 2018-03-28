Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«В российском городе Кемерово произошла страшная трагедия, погибли дети. Хотел бы выразить соболезнования родственникам погибших», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что подобные события надо предупреждать, а для этого нужна система контроля. «Правительство приняло решение разрешить ГосЧС проверять места скопления людей на предмет безопасности, но очевидно, что работу нужно расширить. Даем поручение ГосЧС, Минрегиону, другим органам и местной власти начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, клубов, - всех мест, где находятся люди», - сказал премьер-министр.

«Владельцы таких заведений обычно в погоне за обогащением используют каждый сантиметр площади, чтобы заработать лишнюю гривню или доллар. Но я всех предупреждаю: сделайте самопроверки заведений и сделайте все, чтобы повысить уровень безопасности», – отметил он.

Глава правительства предложил составить список объектов для проверок и уже через месяц озвучить результаты предварительны проверок. «И мне не нужны штрафы! Мне нужна безопасность людей», - сказал глава правительства.

Напомним, по поручению городского головы Киева Виталия Кличко в столице проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей.

25 марта в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня».

Жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Арендатор ТРЦ уверена, что причиной пожара стал поджог.