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Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к жителям Кемерова, которые пришли во вторник утром к зданию администрации региона.

Как передает Интерфакс, изначально на площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. На площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали. Многие принесли с собой фотографии детей.

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать «Правду!» и «В отставку!».

Рано утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, он возложил цветы у торгового центра «Зимняя вишня», где в воскресенье произошел пожар, унесший жизни десятков людей.

Силовики наращивают группировку на площади Советов, где проходит массовый митинг.

Так, к площади подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей «скорой помощи».

Позже к площади подъехали еще два автобуса с полицейскими, шесть микроавтобусов и около десятка легковых автомобилей.

Сотрудники Росгвардии выстроились в несколько рядов у входа в здание обладминистрации.

Участники митинга неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Между тем местные жители продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у ТРЦ «Зимняя вишня».  

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.

 
ForUm

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