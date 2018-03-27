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Если среди российских дипломатов и есть сотрудники разведки РФ, то их высылка западными странами не сможет нарушить ее эффективную работу, заявил ветеран советской разведки Михаил Любимов, которого власти Англии объявили в 1965 году персоной нон грата и выслали из страны.

«Вывернутся, это дело наживное», — сказал он РИА Новости.

Он напомнил, как в 1971 году Великобритания выслала 105 советских дипломатов, в том числе сотрудников внешней разведки КГБ СССР и Главного разведывательного управления советского Генштаба.

«Конечно, тот удар по нашей разведке был сильным, но мы продолжали снабжать инстанции информацией. И инстанции были довольны. Информационный ущерб был небольшой», — сказал Любимов.

В 1974-1976 годах Любимов был заместителем начальника англо-скандинавского отдела внешней разведки КГБ и возглавлял организацию работы по Великобритании.  

Как сообщал ForUm, в понедельник, 26 марта, 14 стран ЕС, а также СШАКанада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
ForUm

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