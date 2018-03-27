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Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, доказывающие присутствие российских военных в незаконных вооруженных формированиях «Л/ДНР».  

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы – срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия – паспорта фейковых республик.

 

 

 

 

Напомним, ранее разведка сообщила, что российско-оккупационные войска на временно оккупированных территориях массово изымают паспорта у боевиков
 
ForUm

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