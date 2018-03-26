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Советник Президента Петра Порошенко Юрий Бирюков считает людей, критикующих действующую власть, врагами государства.

«Мы называем этих людей зрадофиламы. Но не время уже сказать очевидное? Они – враги», - написал он в Facebook.

«Не Петро Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбасс. Не он вырезал заводы в Донецке и Луганске. Не он отдавал приказы на обстрелы с территории соседней страны наших военных в Зеленополье и в районе Изварино. И если отвлечься от ботоферм и резидентов – все равно, в нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку», - заявил Бирюков.

При этом он указал на плюсы деятельности власти.

«За эти 4 года, в воюющей стране: стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские сады, сформирована международная коалиция союзников», - написал он.
ForUm

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