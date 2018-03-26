Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2 раза, или на 8 938,46 млн куб. м до 8 035,26 млн куб. м газа с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании «Укртрансгаз», передают Українськi Новини.

Среднесуточный отбор газа в марте составил 81,25 млн куб. м.

С начала марта Украина импортировала 501,9 млн куб. м газа: 349,4 млн куб. м - через Словакию, 100,165 млн куб. м - через Венгрию, 52,331 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала марта составила 1 342,304 млн куб. м, транзит - 6 183,211 млн куб. м.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.