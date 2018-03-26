Темпы трудовой миграции становятся угрожающими. Какие меры должны принять отечественные компании и органы власти, чтобы не только остановить массовый выезд работников за границу, но и вернуть украинцев домой?

Вопрос эмиграции из Украины обрастает все большим количеством мифов. Первый из них касается объемов населения, которое выехало работать или жить за границу. Единой системы сбора данных о трудовой миграции в Украине нет. Понимание населения в Украине тоже отсутствует. Перепись населения не проводился с 2001 года.

Гиперболизация цифр по объемам украинских эмигрантов часто строится на основе социологических опросов, где на вопрос о готовности переезда большинство реципиентов отвечает утвердительно. Однако в действительности для большинства украинцев от мыслей об эмиграции и реальных шагов в этом направлении - целая пропасть.

Основными причинами трудовой миграции являются высокие зарплаты и стандарты жизни. Говорить, что Украина останется без украинцев в ближайшие годы, тоже нельзя. Аналогичные темпы эмиграции наблюдались в Польше, Литве и Латвии после присоединения этих стран к Евросоюзу. Не обошла эта ситуация Румынию и Болгарию.

Тем не менее, украинские компании уже бьют тревогу. Они чувствуют конкуренцию с европейцами за трудовые ресурсы. Затраты на них в общей структуре себестоимости их продукции до сих пор были довольно низкими.

Открытым остается вопрос импорта кадров для украинских компаний. Если Польша может делать это из Украины, то сама Украина находится в определенной изоляции. Белорусы и россияне точно не станут основными коллегами украинцев на заводах и фабриках. Кто приедет работать в Украину в условиях роста оттока кадров?

В конце 2017 года Госстат опубликовал исследование по трудовой миграции украинцев. Так, в 2015-2017 годах из Украины эмигрировало 1,3 млн человек или 4,5% населения. Из них 43 тыс. вернулись, еще 49 тыс. были временными трудовыми мигрантами. Больше всего украинцев эмигрировали в Польшу, Россию, Италию и Чехию.

По информации экспертов Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи, количество украинских трудовых мигрантов составляет 2,2-2,3 млн человек или 8% населения. В перспективе темпы эмиграции могут вырасти, особенно в Польшу.

По оценкам Польского союза предпринимателей и работодателей, для сохранения текущих темпов роста польская экономика потребует еще 5 млн рабочих в последующие 20 лет. На эти места будут претендовать украинцы, если украинский бизнес не повысит зарплату, а власть не обеспечит достойные условия жизни.

За рубежом украинцы получают в два-три раза более высокую зарплату. При этом очень малый процент украинцев работает на должностях, соответствующих их уровню квалификации. Большинство мужчин за границей работают на стройке или сезонными рабочими на полях, женщины - домашними работницами.

«Повышением зарплаты на 1-2 тыс. грн квалифицированных рабочих не задержишь. Некоторые предприятия вынуждены увеличивать зарплаты сотрудникам на 70%, чтобы люди согласились продолжать работать и не ехать за границу», - отмечает вице-президент Конфедерации строителей Украины Юрий Сербин.

По данным Международного кадрового портала «HeadHunter Украина», количество предложений о работе от иностранных компаний в 2016 году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом и в 2017 году эта тенденция продолжалась. Многие вакансии для украинцев размещают работодатели Польши, Чехии, Швеции, Германии, Израиля, Италии.

Тревожная тенденция выезда молодежи на учебу за границу. По данным центра CEDOS, количество украинских студентов в иностранных университетах в 2016-2017 учебном году выросла на 56% по сравнению с 2012-2013 учебным годом.

Тогда количество украинцев в иностранных университетах стремительно выросло до 72 тыс., из них более 46% обучалось в Польше. Другими предпочтительными для обучения иностранными государствами для украинской молодежи были Германия и Россия.

Причины эмиграции

Трудовая миграция не происходит беспричинно. Факторы, которые на это влияют, можно разделить на два уровня: микроуровень, ответственность за который в основном лежит на бизнесе, и макроуровень, за который ответственно государство.

К микроуровню принадлежат низкие зарплаты, слабая система бонусов, отсутствие корпоративных университетов, плохая инфраструктура, отсутствие чувства безопасности. За это отвечает бизнес, который должен обеспечить достойные условия труда.

К макроуровню можно отнести низкое качество жизни, образования и медицины, неуверенность в завтрашнем дне и неудобная система налогообложения.

Первая причина - низкая зарплата, хотя по данным опроса Международного кадрового портала «HeadHunter Украина» в 2017 году показатели повышения зарплат положительные. Около 69% компаний повысили зарплаты рабочим, но 33% из них повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план.

В случае с бонусами и премиями ситуация хуже. Половина работодателей не изменяла размер материальной мотивации. Каждый шестой работодатель не практикует выплату премий. 8% компаний увеличили бонусы для работников, но при этом уменьшили фиксированную ставку, а 3% вообще урезали дополнительные выплаты.

По мнению бизнеса, любое повышение зарплаты имеет серьезные последствия для финансовой стабильности компании, ведь с повышением зарплат повышается налогообложение, что для большинства компаний является критическим.

«Если повышать зарплату, то ее точно надо отрезать от расчетов налогов. Если поднимается минимальная зарплата, то поднимаются и налоги», - говорит исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

Возникает вопрос: как связаны система налогообложения и уровень миграции украинцев?

Вторая причина трудовой миграции - налогообложение и льготники. Современная пенсионная система является солидарной. Работники платят взносы, которые направляются на выплату пенсий. По словам заместителя председателя Пенсионного фонда Ирины Ковпашко, соотношение между работниками и пенсионерами неравномерно.

«На сто застрахованных лиц приходится 91 пенсионер. На сто наемных работников приходится 115,3 пенсионера», - говорит она. Кроме того, есть несоответствие: уплаченных с минимальной зарплаты налогов не хватает на выплату минимальной пенсии.

«Отчисления с минимальной зарплаты, которая в 2017 году была 3200 грн, составляли 704 грн, а минимальная пенсионная выплата - это 1373 грн», - отмечает Ковпашко.

В Украине наблюдается тенденция старения нации, а следовательно, с каждым годом этот вопрос будет все более актуальным. Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова считает, что работодателям стоит снять ограничения по возрастному признаку при приеме на работу.

«Хотим мы того или нет, но люди будут работать дольше. Возникает вопрос к бизнесу: снимете ли вы свои ограничения на 45+ при трудоустройстве? Социальный капитал этих людей тоже надо использовать, ведь их будет все больше в Украине. Бизнес должен на это среагировать», - прокомментировала Либанова.

Пожилые люди - не единственная льготная категория в Украине. Значительную часть нетрудоспособного населения составляют люди с ограниченными возможностями. Для таких граждан законодательство Украины предусматривает определенные льготы и преимущества.

По мнению начальника отдела экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности МЗ Сергея Черняка, большинство людей получают инвалидность без проверки, а высокие льготы заставляют людей мошенничать для их получения.

«В 2018 году впервые выходят на инвалидность более 200 тыс. человек. Законодательство сформировано так, что человеку выгодно быть инвалидом. Люди любыми путями ложатся на обследование, чтобы получить льготы. Мы это наблюдаем на протяжении десятилетий. Общее количество инвалидов в Украине – 2 000 700», - комментирует Черняк.

Третья причина трудовой миграции - качество жизни. Согласно исследованию «HeadHunter Украина», ожидания сотрудников от условий труда и действительность отличаются.

Так, 65% респондентов ожидают достойной оплаты труда, но это ожидание оправдывается только для 16% опрошенных. Среди тех, кто принимал участие в опросе, 35% постоянно ищут новый опыт, 17% из них указали, что компания предоставляет им такую ​​возможность. Около 11% респондентов отметили, что работодатель заботится о здоровье сотрудников, 14% довольны доступом к современным технологиям.

Следовательно, наиболее распространенными условиями труда, которые обещают предоставить работодатели, своевременная оплата и официальное трудоустройство. Другие условия являются дополнительными и их предлагают менее трети опрошенных компаний. Эти результаты базируются на опросе, в котором приняли участие 829 респондентов из разных регионов Украины.

Что делать бизнесу

Бизнес может по-разному реагировать на тренды рынка труда.

Во-первых - обращать внимание на корпоративные университеты, поскольку звено среднего образования в Украине довольно слабое. Крупные компании давно пошли по этому пути. Например, в «Новой почте» работает такая форма обучения новичков.

«Молодые специалисты могут пройти обучение и подать свои кандидатуры на внутренний конкурс. В этом году у нас запланировано активное расширение сети, соответственно, будет много вакансий на должность руководителя отделения. Вакансии будут доступны в том числе и кадровому резерву», - отметили в компании.

Задела трудовая миграция и аграрный сектор. Компании пытаются выровнять условия труда с европейскими.

«По сравнению с сезонными заработками в Польше, работа в МХП имеет множество преимуществ: полный социальный пакет, официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, комплексное питание от 1 грн, трансфер до места работы и обратно, медицинские обследования, служебное жилье, если в нем есть потребность», - прокомментировала директор департамента по управлению персоналом и коммуникациями агропромышленного холдинга МХП Ксения Прожогина.

Кроме того, для каждого работника разрабатываются персональные планы развития, оказываются ключевые компетенции, которые нуждаются в развитии для лучшего выполнения обязанностей и дальнейшего карьерного роста.

Поощряется и вертикальный, и горизонтальный рост. При необходимости работника даже могут отправить на учебу в профильное учреждение за счет предприятия.

Во-вторых – не нужно забывать о неформальном образовании. «Бизнесу следует предусмотреть в рамках неформального образования возможность стажировки за рубежом, чтобы работники увидели, как работают лучшие предприятия там», - считает Либанова. Кроме того, по ее мнению, не нужно пренебрегать семинарами и тренингами для персонала.

В-третьих - учитывать автоматизацию, анализировать мировые тенденции. «На Западе думают не о том, где взять рабочую силу, а чем занять людей, которые высвобождаются в результате роботизации. 15-20 лет назад профессия машинистки была востребована, но появились компьютеры, и она уже не нужна», - отмечает эксперт.

По ее мнению, в Украине остро стоит вопрос безопасности на рабочем месте. Количество производственных повреждений достаточно высоко. Люди должны понимать: если они потеряют здоровье, то получат компенсацию. Бизнес должен это помнить.

Не должна оставаться в стороне от этих проблем власть. Чтобы сдержать отток молодежи, во многих европейских странах действуют правительственные программы, которые убеждают людей возвращаться на родину.

В Румынии есть объединение предприятий и университетов, которые предлагает людям, которые вернулись, бесплатное обучение и привилегии при трудоустройстве. В Латвии предоставляются рабочие места в государственном секторе. В Украине только бизнес осознает кризис трудовых ресурсов. Власти пока молчит.