Министерство юстиции Украины разработало план, который поможет обеспечить выплату российским монополистом «Газпромом» «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала Прямой, сообщает «Новое Время».

«Что касается активов на территории других стран, у нас уже есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника», - сказал он.

Министр юстиции напомнил, что 100 млн грн уже взыскано с «Газпрома» в государственный бюджет Украины.

«У Газпрома очень много активов, и мы о них знаем, мы их идентифицировали... нам известно, в каких странах есть наибольшее количество активов. Они более чем покрывают долг, который есть у «Газпрома» перед «Нафтогазом». Процесс выполнения такого решения достаточно простой и четкий», - добавил министр.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

14 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому «Газпрому» в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, взысканы в государственный бюджет.