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Отстраненный глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента региона.

«Я не буду бороться за пост президента региона», - заявил Пучдемон во время выступления в Бельгии.

При этом политик призвал избрать «быстрее» нового кандидата от сепаратистского блока Каталонии, который выиграл выборы в декабре в регионе, сообщает Укринформ.

Пучдемон призвал поддержать Жорди Санчеса – другого сторонника независимости Каталонии, который сейчас находится в тюремном заключении. Ему предъявлены обвинения в мятеже.

Напомним, поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90% голосов.

Как известно, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

2 декабря  2017 года премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии. 

Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе. Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах.
ForUm

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