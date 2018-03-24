Служба безопасности Украины стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю 26-й годовщины создания СБУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
«Каждый год из 26-ти, в течение которых работает Служба безопасности Украины, по-своему является важным и по-своему особенным. Но, не о чем даже дискутировать, именно последние четыре - важнейшие, самые сложные, переломные. Мышцы, которые СБУ нарастила за эти годы, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество. СБУ наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан», - подчеркнул он.
Глава государства отметил, что нынешняя годовщина Службы безопасности совпала по времени с процессом переформатирования антитеррористической операции. «АТО для вас стала не просто школой жизни, а самой жизнью. Хочу напомнить, что первыми свою жизнь в 2014 году отдали именно сотрудники Службы. Навсегда в рядах Службы останутся ее офицеры и сотрудники, которые своими жизнями пожертвовали ради Украины», - сказал Порошенко.
Президент также подчеркнул, что вклад СБУ в проведение АТО трудно недооценить, как, впрочем, и трудно недооценить борьбу Службы с российским агрессором. «На вашем счету - сотни раскрытых информаторов и сотни задержанных боевиков, десятки локализованных диверсий и предотвращенных терактов. Только в прошлом году десятки террористических актов и диверсий были остановлены Службой безопасности», - отметил он.
По его словам, подразделениями Центра спецопераций «Альфа» в районе проведения АТО совершено более семи тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны. СБУ задержала 591 человека, причастного к террористической деятельности, сбору развединформации и содействию боевикам и российским оккупантам.
«Разоблачены и привлечены к ответственности десятки сепаратистов. Тех, кто покушался на целостность нашей страны, участвовал в так называемом незаконном референдуме, раскачивал ситуацию на Донбассе, в Харькове, Одессе, Днипре, в Киеве и других городах Украины. Только в 2017 году по статье «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины вынесен приговор 13 предателям , - констатировал Президент.
Он также отметил, что в рамках противодействия вражеской пропаганде запрещен въезд на территорию Украины почти ста «специфическим» гражданам РФ. «Речь идет о духовных потомках Геббельса, которые участвуют в информационной войне против Украины, представляя из себя журналистов, блоггеров, экспертов. Судами вынесено 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам сообществ и страниц «ВКонтакте», «Одноклассниках» и даже «Фейсбуке» за совершение преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины. Это - «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», - отметил Глава государства.
Порошенко также подчеркнул, что работа СБУ по противодействию экономическим преступлениям направлялась прежде всего на перекрытие финансовых потоков питания терроризма. «В 2017 году вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма. И могу сказать, что судебные иски, которые открыты в международных судах против Российской Федерации за нарушение Конвенции по противодействию финансирования терроризма, в значительной степени также базируются на материалах Службы безопасности Украины», - отметил он.
В то же время Глава государства подчеркнул: «Изменения, связанные с переформатированием АТО, никоим образом не означают уменьшение роли СБУ в регионе. Закон о реинтеграции Донбасса устанавливает специальный порядок осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, отпору и сдерживанию российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной составляющей работы Службы - на контрразведке, усилив ее не только в районе столкновения, но и усилив контрразведывательные мероприятия по всей территории Украины».
«Такое усиление является важным особенно сейчас, когда мы видим, что чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины. А сердце - это наша древняя столица, красавец Киев», - сказал Порошенко.
Он напомнил, что в последние месяцы СБУ провела две масштабные операции, которые «стоят страниц в учебниках для будущих сотрудников спецслужб». «Сначала было блестяще разоблачено и легально задокументировано связь так называемого лагеря протеста под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в России, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. И, что важно, получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москвой-рекой, которым они переправляли эти «тридцать сребреников», - сказал Президент.
«Еще более важно, и за это, господин председатель, вам и всему личному составу особая благодарность - вы мастерски разоблачили то вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами, как они это называли «управляемый хаос», готовили государственный переворот, мятеж в Украине в интересах Российской Федерации», - подчеркнул Глава государства.
«Такие результаты работы СБУ стали возможными лишь в результате системных изменений, которые поэтапно усиливали функциональные возможности СБУ по защите интересов граждан и государства от внешних и внутренних угроз», - подытожил Президент.
Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.
20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.
Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
Служба безопасности Украины передала военным командование антитеррористической операцией.
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