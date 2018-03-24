В Екатеринбурге снесли самый известный городской долгострой — 220-метровую телебашню.

За взрывом на месте наблюдали сотни людей, в сети — тысячи. Территория была оцеплена полицией, а десятки людей вели прямые трансляции в соцсетях, сообщает «URA.RU».

«Прозвучала третья сирена (9:10) и через четыре минуты произошел взрыв. Клубы пыли, несколько секунд и башни больше нет», – отмечается издание.

После взрыва осталось 25-30 метров здания. Их демонтируют в ближайшие две недели.

«Взрыва было два, с интервалом в несколько секунд, просто они для наблюдателя в один слились. Все было в штатном режиме», — рассказала представитель пиар-службы УГМК Нина Пелевина. Она признала: то, что после взрыва осталось несколько десятков метров здания — это небольшой минус: «Может, повлиял брак, допущенный при строительстве самой башни».