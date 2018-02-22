Сейчас идет изменение формата антитеррористической операции на операцию объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Об этом в интервью Радио Свобода заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко

«Закон, который 20 февраля был подписан Президентом Украины, систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», - отметил он.

По его словам, это позволит систематизировать применение подразделений ВСУ и подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, «более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ».

Отвечая на вопрос о том, кто возглавит штаб объединенных сил, начальник Генерального штаба ВСУ сообщил, что это будет «человек с боевым опытом».

«У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены Президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», - сказал Муженко.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, принятый 18 января Верховной Радой.

В связи с этим Глава государства поручил министру обороны Степану Полторак и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко в кратчайшие сроки представить соответствующие предложения по изменению формата АТО.