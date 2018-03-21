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Шевченковский районный суд Киева предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации о мобильных переговорах председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Натальи Корчак и сотрудника Администрации Президента Алексея Горащенкова. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

СБУ проверяет информацию о злоупотреблении служебным положением сотрудниками НАПК и другими лицами.

Следствие установило, что в период с 2016 года по нынешнее время председатель и члены НАПК, первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения АП Горащенков и сотрудник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ с целью получения неправомерной выгоды совершили ряд действий.

В частности, они организовали принятие членами НАПК решений об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок электронных деклараций или их непроведение.

Суд удовлетворил ряд ходатайств СБУ и предоставил доступ к информации о мобильных переговорах Корчак, членов НАПК и Горащенкова в период с 1 января 2016 года по 10 ноября 2017 года.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя  и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины. 

24 ноября Соломатина опубликовала на своей странице в Facebook фрагменты переписки с «куратором» НАПК в Администрации Президента Алексеем Горащенковым. 
ForUm

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