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Уголовное производство по фактам, обнародованным бывшим руководителем департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анной Соломатиной, передали Службе безопасности Украины. 

«Решением генерального прокурора Юрия Луценко уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам, обнародованным Анной Соломатиной  забрали из НАБУ и передали в... СБУ», – сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

По его словам, на деле это означает, что в дальнейшем все процессуальные действия по этому делу, в том числе, обыски в НАПК, выемку документов, допросы самой Соломатиной, других сотрудников агентства и Администрации Президента будут проводить сотрудники Службы безопасности».

Позже информацию о передаче дела СБУ подтвердил сам генпрокурор в комментарии к посту Найема.

«Соломатина заявила о манипуляциях с проверкой в том числе Г. Углавы, одного из руководителей НАБУ. Во избежание конфликта интересов в следственных действиях подчиненных ему детективов САП обратилась ко мне с просьбой по изменению подследственности за СБУ. Я считаю, что это правильно», – написал Луценко, подчеркнув при этом, что заявления Соломатиной о ее обращении в ГПУ не соответствуют действительности.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя  и третьих лиц.

Кроме того, Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.
ForUm

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