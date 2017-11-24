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Бывший директор департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина опубликовала на своей странице в Facebook фрагменты переписки с «куратором» НАПК в Администрации Президента Алексеем Горащенковым. 

«Если у кого-то еще есть сомнения относительно существования куратора по НАПК в администрации президента или надежда, что СБУ обеспечит беспристрастное рассмотрение дела по заявлению обличителей с НАПК, почитайте фрагменты моей переписки в WhatsApp с Алексеем Горащенковым», - заявила она.

Соломатина отметила, что боится за свою жизнь и здоровье.

«И да, я боюсь за свою жизнь и здоровье. Особенно после нападения на Ларису Гольник. Впрочем, лучше я опубликую это сейчас, чем буду ждать, пока ко мне придут «вежливые люди» из департамента К», - добавила она.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя  и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины. 
ForUm

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