Народный депутат Надежда Савченко заявляет, из Администрации Президента выдавались приказы о ее ликвидации.

Об этом она рассказала на брифинге во вторник, передает Украинская правда.

«Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой по моему физическую ликвидацию, от Администрации Президента, от Таранова (Андрея Таранова, замглавы АП - ред.), вскоре после чего он погиб», - заявила Савченко.

По ее словам, второе такое предупреждение она получила от внешней разведки.

«Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (тогда начальником Главного управления разведки, - ред.), чтобы это остановить», - утверждает нардеп.

Она заявила, что было и третье предупреждение о заказе ее убийства от Банковой. Ей тогда назвали подразделение специальных сил назначения, который должен был выполнять заказ.

Затем, по словам Савченко, на нее вышли люди, которые должны были ее убить. Депутат заявила, что позволила им «максимально близко» приблизиться к себе, после чего вывела на убийц своих знакомых с ОРДЛО, которые хотели совершить переворот среди оккупантов.

«Были проведены определенные спецоперации различными структурами Вооруженных сил и всех силовых структур Украины», - рассказала она.

«Когда я поняла, что объект «А» (киллеры, - ред.) вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию», - добавила Савченко.

Она утверждает, что использовала киллеров для упрощения своих поездок на оккупированные территории для освобождения пленных, а те, в свою очередь, фиксировали все, что делает Савченко.

Депутат говорит, что «начала создавать сюрреализм» в общении с убийцами - рассказывала о «всех возможных и невозможных операциях».

По словам Савченко, киллеры, со своей стороны предоставляли свои предложения, например, съездить на день рождения к секретарю СНБО Александра Турчинова, где собиралась вся политическая верхушка.

«Мы разрабатывали схемы, где и как можно ликвидировать верхушку власти», - сообщила нардеп.

По ее словам, подосланные люди записывали все ее идеи и передавали кураторам для создания «политической провокации» против Савченко.

Ранее нардеп заявила, что коллеги-нардепы советовали ей отравить парламент газом.

Напомним, 12 марта 2018 стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

После допроса Савченко призвала украинцев к военному перевороту, пришла в Раду, откуда ее нардепы вывели якобы из-за угрозы с ее стороны.

Верховная Рада исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко. Комитет ВР по вопросам регламента рассмотрит их 21 марта.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (планировалось ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», - заявил генпрокурор.