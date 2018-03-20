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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную выборам президента России. Фото журнальной страницы опубликовал в Facebook российский галерист Марат Гельман.

На карикатуре у Владимира Путина в руке марионетка, которая говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, я антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и завязанными глазами. «Я – Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуй!» - говорит этот персонаж.

По предварительным данным, действующий президент РФ Путин на выборах президента набрал почти 77% голосов, Ксения Собчак, которая называла себя «кандидатом против всех», получила менее 2%.

Оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы после того, как Центризбирком запретил ему баллотироваться. В день голосования 18 марта Навальный назвал Собчак «инструментом Путина» и отказался с ней сотрудничать.
ForUm

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