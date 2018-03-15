Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко (внефракционная) из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

За принятие проекта постановления №5543 проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Соответствующий документ был подготовлен комитетом по нацбезопасности.

По мнению членов комитета, Савченко занимает антигосударственную позицию и не может быть членом данного комитета.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко обещал добиваться снятия неприкосновенности с Савченко.

По его словам, Савченко планировала теракт в сессионном зале «уничтожив боевыми гранатами правительственную ложу... и с помощью минометов разрушить купол ВРУ, а из автоматов добивать тех, кто выжил».

Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.