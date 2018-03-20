Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана, подозреваемого в совершении ряда преступлений против государства и его граждан.
Такое решение озвучил председательствующий судья Виктор Глиняный 20 марта, сообщает «Украинская правда».
«Решение Шевченковского суда о мере пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года оставить без изменений. Апелляционную жалобу защитника Погосяна оставить без удовлетворения. Ходатайство народного депутата Савченко о взятии на поруки оставить без удовлетворения», - сказал Глиняный.
Он также напомнил, что решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.
Как сообщал ForUm, Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.
Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.
Он отрицает все обвинения.
9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
Народный депутат Надежда Савченко обратилась с ходатайством о взятии Рубана на поруки.
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