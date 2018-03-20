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Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана, подозреваемого в совершении ряда преступлений против государства и его граждан.

Такое решение озвучил председательствующий судья Виктор Глиняный 20 марта, сообщает «Украинская правда».

«Решение Шевченковского суда о мере пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года оставить без изменений. Апелляционную жалобу защитника Погосяна оставить без удовлетворения. Ходатайство народного депутата Савченко о взятии на поруки оставить без удовлетворения», - сказал Глиняный. 

Он также напомнил, что решение апелляционного суда обжалованию не подлежит. 

Как сообщал ForUmРубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.

Народный депутат Надежда Савченко обратилась с ходатайством о взятии Рубана на поруки. 
ForUm

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