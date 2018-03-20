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Сегодня ночью и завтра днем в Украине ожидаются сильный снег и метели, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра

Так, до конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях гололед.

21 марта ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской сильный снег, метели, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. На дорогах страны гололедица.
ForUm

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