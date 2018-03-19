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Комитет Верховной Рады по вопросам регламента в среду, 21 марта, рассмотрит представления генпрокурора о снятии неприкосновенности с внефракционного нардепа Надежды Савченко. Об этом сообщается на сайте комитета.

Речь идет о предоставлении согласия на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.  

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
ForUm

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