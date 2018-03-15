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Представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко переданы в Верховную Раду.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Тексты представлений на нардепа Савченко представлены в ВР», - написала она в Facebook, опубликовав фото документа.

Напомним, по словам генпрокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
ForUm

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