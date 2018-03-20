Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в Николаевском аэропорту.

Об этом говорится в ответе бюро на запрос Украинской правды.

Отмечается, что 15 января Одесское территориальное управление НАБУ направило «письма с требованием принять немедленные меры реагирования» в КП «Николаевский международный аэропорт» Николаевский облсовет, ОГА, а также в Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

«По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП «Николаевский международный аэропорт» 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины», - говорится в ответе.

В то же время в НАБУ сообщили, что детективы не осуществляют предварительного расследования возможных злоупотреблений при закупке упомянутых работ, этим занимается Следственное управление Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство 18 марта.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом «За мужество» III степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малазийский «Боинг МН17», сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуто расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

У Волошина осталась жена и двое малолетних детей.