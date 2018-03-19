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Председатель Николаевской государственной областной администрации Алексей Савченко отрицает свою причастность к доведению до самоубийства исполняющего обязанности директора международного аэропорта Николаева, участника антитеррористической операции Владислава Волошина.

Об этом он написал в Facebook.

Савченко назвал ложной информацию СМИ о якобы его давлении на Волошина при проведении тендеров по ремонту аэропорта.

«Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов, и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность», - написал глава ОГА.

При этом Савченко заявил, что узнал о самоубийстве Волошина, находясь на лечении.

Напомним, 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство 18 марта.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом «За мужество» III степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малазийский «Боинг МН17», сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуто расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.
ForUm

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