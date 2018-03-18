Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний в. о. директора одного из коммунальных предприятий области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

Как пишут НикВести, погибшим является руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он неоднократно наносил удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

Был награжден орденом «За мужество» III степени.

Российские власти обвиняли его в атаке на малайзийский Боинг МН17, сбитый над Донбассом летом 2014 года. Позже эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.