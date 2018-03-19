Заместитель генерального директора по развитию аэропорта в Николаеве Алина Коротич сообщила, что чиновники Николаевской ОГА заставляли Владислава Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт КП «Николаевский международный аэропорт», который начался в 2017 году.

Об этом Коротич сказала в комментарии Громадському.

По ее словам, Волошин не соглашался подписывать документы.

«Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией, о подписании акта выполненных работ, относительно терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это не законно и поэтому он не соглашался», - сказала она.

Журналист Андрей Лохматов опубликовал одну из последних переписок Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не покидают суицидальные мысли.

«Я его не боюсь. Детей-то без отца не хочется оставлять, но суицидальные мысли меня не покидают», - говорится в переписке.

Напомним, 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство 18 марта.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом «За мужество» III степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малазийский «Боинг МН17», сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуто расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.