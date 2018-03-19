Покончивший с собой и. о. председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам причины своего поступка, но есть переписка с телефона, где он заявлял о намерении совершить самоубийство.

Об этом Украинской правде сообщили в полиции Николаевской области.

«Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин (своего поступка, - ред.) не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию», - сказал собеседник издания.

Собеседник уточнил, что Волошин покончил с собой около 13:30, а умер около 15:00.

Отсутствие предсмертной записки подтвердили и в пресс-службе полиции.

«Записки не было», - сказала пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная.

Она также подтвердила, что на момент прибытия «скорой» Волошин был жив и мог говорить, но деталей этих разговоров не рассказала.

«Идет следствие. Следствие рассматривает все возможные версии. И, возможно, установит дополнительные квалификации, если они будут», - сказала Бережная.

Она добавила, что полиция исследует переписку Волошина с работником аэропорта, где он говорит о намерениях покончить с жизнью.

«Это человек, который работал в аэропорту», - сказала представитель полиции.

На вопрос, может ли рассматриваться версия запугивания или склонения к самоубийству, Бережная сказала: «Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписке пока не установлено прямых угроз. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные дополнительные версии».

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей по делу.

Представитель полиции уточнила, что будут допрошены как родные, так и знакомые Волошина, сотрудники аэропорта и местной администрации и другие лица, которые общались или имели какие-либо отношения с погибшим.

«Следствие со вчерашнего дня продолжается. Допросит всех, кто имел отношения с Волошиным и кто мог знать причину его подавленного состояния», - сказала Бережная.

Сообщить другие детали она не смогла.

Издание НикВести обнародовало телефонную переписку Волошина, в которой говорится, что он хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт, также и.о. руководителя аэропорта писал, что у него есть «суицидальные настроения».

29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство 18 марта.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом «За мужество» III степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малазийский «Боинг МН17», сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуто расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.