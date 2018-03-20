Фонд государственного имущества отменил торги по продаже 25% акций «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», назначенные соответственно на 20 марта на «Украинской бирже» и на 30 марта на ПФТС. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По информации источника в Кабмине, такое решение было принято в понедельник 19 марта на заседании Рабочей группы по приватизации, за отмену торгов выступил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Так, согласно решению рабочей группы, продавать эти пакеты будут согласно вступившему 7 марта в силу обновленному закону о приватизации. Согласно статье 22 этого закона, стартовая цена объекта малой приватизации (объект малой приватизации – стоимостью до 250 млн грн) определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости объекта. Это означает, что 152 млн акций будут оценены по номиналу – 0,25 грн и выставлены на торги за 38 млн грн..

В результате такого решения только от продажи «Одессаоблэнерго» государственный бюджет может недополучить 111 млн грн. поскольку еще в конце февраля ФГИ объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций «Одессаоблэнерго» по стартовой цене 149,081 млн грн. «Украинская биржа» уже успела получить от претендентов на блокпакет акций "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

Напомним, в августе прошлого года Фонд госимущества оценивал 25% пакеты «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго» в 631,3 млн грн и 370,32 млн грн соответственно. Однако желающих приобрести госпакеты энергетических компаний по такой цене не было.

При этом глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус оценил энергетические компании гораздо дороже с учетом перспективы введения RAB-тарифов.

«В целях РАБ-тарифов активы этой же компании (Одессаоблэнерго – ред.) оценены в 15,4 млрд грн или в 25,8 раз выше, чем в целях приватизации. Да, эти две оценки не должны полностью совпадать. Но разница почти в 26 раз говорит, что, мягко говоря, происходят странные вещи. При доходности 12,5%, а это действующая методика, которую глава НКРЭКУ и далее поддерживает как правильную, чистая прибыль в год составит 1,925 млрд грн, а 25% от этой чистой прибыли - 481 млн грн. Половину из этой прибыли акционеры имеют право забирать живыми деньгами, как дивиденды. То есть собственник 25% акций при РАБ-тарифе в первый же год белыми дивидендами может забрать 241 млн грн», – заявил Андрей Герус.

16 марта ФГИ опубликовал список главных объектов приватизации в 2018 году. В списке – семь энергетических компаний.

Напомним, нынешний глава ФГИ Виталий Трубаров подозревается в причастности к незаконной приватизации части здания Минагрополитики.