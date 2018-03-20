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Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

«Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», - заявил УНИАН руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский, сообщает .

19 марта министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что официальные лица страны также рассматривают возможность бойкота мундиаля. Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

14 марта правительство Великобритании решило бойкотировать чемпионат мира из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.
ForUm

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