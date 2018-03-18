также в разделеПолитика
Президент: Членство Украины в ЕС – вопрос лет, а не десятилетий 25
Савченко не знакома с Медведчуком, но благодарна ему за освобождение пленных 47
Порошенко в апреле едет в Германию «координировать дальнейшие действия» 60
Гройсман по-прежнему не собирается в президенты 34
Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в Крыму 39
Украина направила официальные обращения в ООН из-за псевдовыборов РФ в Крыму 81
Москва обвинила Киев во вмешательстве в дела России 98
Венгрия осуждает провокацию против венгров на Закарпатье 57
Порошенко хочет закрепить в Конституции стремление Украины в НАТО 37
Порошенко о деле Скрипаля: Украина солидарна с народом Великобритании 54
Порошенко подписал закон о возобновлении кредитования в зоне АТО 84
«Я вам не вицеголовиха»: Геращенко осадила Ляшко в Раде 177
ГПУ хочет допросить Савченко о снайперах в «Украине» 71
Порошенко приехал в прифронтовые села на Луганщине 106
Климкин о деле Скрипаля: РФ готова применять химический терроризм 69
Одесский Областной совет проигнорировал губернатора Степанова 120
МИД: Венгрия вплотную приблизилась к красной линии 160
Климкин: РФ фактически ведет Третью мировую войну 67

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет комментировать решение МВД Украины 18 марта блокировать находящимся в стране россиянам доступ на участки для голосования на выборах президента России.

Об этом сообщил пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, передает ТАСС.

«По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 16 марта Арсен Аваков заявил, что МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.  

Москва в связи с этим обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела РФ.

К круглосуточному патрулированию Киева привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.

Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги