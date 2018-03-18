Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет комментировать решение МВД Украины 18 марта блокировать находящимся в стране россиянам доступ на участки для голосования на выборах президента России.

Об этом сообщил пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, передает ТАСС.

«По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 16 марта Арсен Аваков заявил, что МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.

Москва в связи с этим обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела РФ.

К круглосуточному патрулированию Киева привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.

Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины.