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По факту закупки некачественного военного имущества военной прокуратурой Криворожского гарнизона начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Так, проведенным военной прокуратурой изучением выявлены существенные нарушения требований Законов Украины «О публичных закупках», «Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны» при использовании бюджетных средств для закупки военного и иного имущества.

Установлено, что в 2015-2017 гг. в связи с насущной необходимостью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департамент  госзакупок Министерства обороны по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществил ​​закупку в ООО «Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей марки ДС-56.

Сумма указанной сделки составляет более 72 млн гривен.

При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения должностные лица не провели.

«Установлено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных силах Украины. Более того, из-за отсутствия устойчивости дыма к рассеиванию в атмосферном воздухе закупленная дымовая смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должна длиться около 30 мин.), а потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий», - подчеркнули в прокуратуре.

При этом установлено, что по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемках и т.п.

Учитывая указанное нарушение законодательства, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств и нанесло ущерб государству, военной прокуратурой Криворожского гарнизона начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

 
ForUm

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