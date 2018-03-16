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Правоохранители усилили охрану правопорядка в Киеве. Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая.

«С сегодняшнего дня о безопасности киевлян и гостей столицы будут заботиться дополнительные усиленные наряды Национальной полиции и Национальной гвардии.

К круглосуточному патрулированию привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы», - написала она в Facebook.

Дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущению попыток дестабилизации оперативной обстановки.

Правоохранители ориентированы на привентивную работу, прекращение правонарушений и мгновенное реагирование на сообщение от граждан.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, проживающих в Украине, не будут на избирательные участки для голосования на выборах президента России.

Ранее представители украинских националистических движений (ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус») заявили, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины, пообещав блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать «коридоры позора».

Выборы президента России назначены на 18 марта – четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма.  
ForUm

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