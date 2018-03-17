Посольство РФ направило в МИД Украины ноту с требованием обеспечить диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов президента России.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове», - говорится в нем.

«Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих в Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений, в том числе со статьей 21 Всеобщей декларации прав человека 1948 года; статьей 3 Протокола № 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года; статьей 25, частью 1 статьи 27, а также статьей 47 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года; частью 1 статьи 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года; частью 1.1 статьи 14 Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года. Вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону», - заявили в посольстве.

В ведомстве обещают со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты.

Как сообщал ForUm, 16 марта Арсен Аваков заявил, что МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.

Москва в связи с этим обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела РФ.

К круглосуточному патрулированию Киева привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.