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Стокгольм и Прага отвергают заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция и Чехия могли быть источником ядовитого вещества «Новичок», использованного для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери.

Об этом в Twitter написала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

«Полностью исключаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИД, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения. Россия взамен должна ответить на вопросы Великобритании», - написала Вальстрем.

 


 

 

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал слова российской стороны «стандартной манипуляцией».

«Отбрасываем ничем не обоснованные заявления о происхождении «Новичка». Это стандартный способ манипулировать информацией в публичном пространстве, когда очень спекулятивное заявление вбрасывается без каких-либо доказательств», - заявил Стропницкий.

 


 

 

По его словам, впервые сообщения о чешском происхождении «Новичка» появились на днях на сайте информагентства «Спутник», который он назвал «сервером дезинформации».

 

Представитель МИД России Мария Захарова 17 марта в эфире  иелеканала «Россия» назвала Швецию и Чехию, а также США, Великобританию и Словакию государствами, на территории которых с 90-х разрабатывались отравляющие вещества на базе советских наработок, вывезенных учеными-эмигрантами из СССР и России. Она добавила, что эту информацию можно найти в открытых источниках, в том числе в интернете.

 

Напомним, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери.
ForUm

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