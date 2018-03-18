Стокгольм и Прага отвергают заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция и Чехия могли быть источником ядовитого вещества «Новичок», использованного для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери.

Об этом в Twitter написала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

«Полностью исключаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИД, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения. Россия взамен должна ответить на вопросы Великобритании», - написала Вальстрем.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 17 марта 2018 г.





Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал слова российской стороны «стандартной манипуляцией».

«Отбрасываем ничем не обоснованные заявления о происхождении «Новичка». Это стандартный способ манипулировать информацией в публичном пространстве, когда очень спекулятивное заявление вбрасывается без каких-либо доказательств», - заявил Стропницкий.

1/2 Ohrazujeme se proti tvrzení o původu Novičoku, které nelze ničím doložit. Je to standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru, kdy se vypustí zpráva vysoce spekulativního charakteru, aniž by bylo možné ji prokázat. Tato informace se poprvé objevila již.. — Martin Stropnický (@stropnickym) 17 марта 2018 г.





По его словам, впервые сообщения о чешском происхождении «Новичка» появились на днях на сайте информагентства «Спутник», который он назвал «сервером дезинформации».

Представитель МИД России Мария Захарова 17 марта в эфире иелеканала «Россия» назвала Швецию и Чехию, а также США, Великобританию и Словакию государствами, на территории которых с 90-х разрабатывались отравляющие вещества на базе советских наработок, вывезенных учеными-эмигрантами из СССР и России. Она добавила, что эту информацию можно найти в открытых источниках, в том числе в интернете.

Напомним, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери.