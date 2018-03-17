В Москве возмущены решением властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в посольство и генеральные консульства России в день выборов президента РФ.

«Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах» - говорится в заявлении МИД страны.

В ведомстве заявили, что эти «шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года».

«Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся в Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений», - считают в Москве.

В российском ведомстве сочли это решение Украины открытым вмешательством в сугубо внутренние дела Российской Федерации.

«Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается», - заявили в МИД РФ.

«Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур», - резюмировали в Москве.

Как сообщал ForUm, 16 марта Арсен Аваков заявил, что МВД не пустит граждан в посольство и консульства РФ на выборы президента. Россия планировала отрыть в Украине четыре избирательных участка.

К круглосуточному патрулированию Киева привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.