Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявляет, что реакция российских властей на отравление в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери свидетельствует об ответственности Москвы за это нападение. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Они отнеслись к применению военного нервнопаралитического агента в Европе с сарказмом, презрением и пренебрежением. Поэтому нельзя сделать иного вывода, чем тот, что Российское государство виновно в попытке убийства господина Скрипаля и его дочери, а также в угрозе жизни других британских граждан в Солсбери, в частности полицейского Ника Бейли. Это является незаконным применением силы со стороны Российского государства против Великобритании. И как я уже говорила, это произошло на фоне российской агрессии в Европе и за ее пределами», - сказала Мэй, выступая в британском парламенте 14 марта.

Она отметила, что в случае отравления Скрипаля говорится, что «Россия незаконно применила химическое оружие», которое было незаконно изготовлено, несмотря на то, что Россия участвует в Конвенции по запрещению химического оружия.

Мэй также заявила, что вопрос о том, уничтожила ли Россия свое химическое оружие, будет поставлен на заседании Совета безопасности ООН.

Напомним, сегодня, 14 марта, Великобритания призвала провести срочное совещание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением Скрипаля.

12 марта Мэй заявила, что Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ по дипломатическим каналам сообщила официальному Лондону, что не имеет никакого отношения к инциденту Скрипалем.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом.