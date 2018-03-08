Полиция Британии заявила, что в попытке убийства бывшего российского шпиона и его дочери было использовано нервно-паралитическое вещество.

«В целом, мы рассматриваем это как серьезный инцидент в попытке убийства путем применения нервно-паралитического вещества,» - заявил Марк Роули, глава контртеррористической полиции Лондона, которая отвечает за расследование, сообщает «Европейская правда».

Однако он отказался сообщить подробности относительно вещества, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

«Я также могу подтвердить, что мы считаем, что двое людей, которые потеряли сознание, были конкретной целью», - добавил Роули.

Напомним, 4 марта Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. в торговом центре в Солсбери

В настоящее время 66-летний Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Во вторник стало известно, что в больницу с симптомами отравления также попали двое британских полицейских, которые занимаются расследованием произошедшего с экс-полковником ГРУ.

В Кремле утверждают, что не располагают официальной информацией о произошедшем с бывшим разведчиком.