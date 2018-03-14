Бывшему руководителю госпредприятия «Госэкоинвест» и директорам двух коммерческих структур сообщено о подозрении в незаконном завладении более 11 млн грн, выделенных в рамках Киотского протокола. Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Правоохранители разоблачили преступную схему хищения средств государственного бюджета и ее организаторов. Так, в течение 2012-2014 годов должностными лицами государственного предприятия проводились тендерные процедуры по проведению работ по утеплению объектов социальной сферы на территории Украины в рамках Киотского протокола.

В дальнейшем с рядом коммерческих структур – победителями были заключены соответствующие договора. После выполнения необходимых работ должностными лицами ГП «Госэкоинвест» и руководителями обществ было подписано соглашение о завершении проектов и проведения всех расчетов. Однако следователи ГПУ и оперативники ДЗЭ установили, что сведения об объеме и стоимости выполненных работ не соответствуют фактическим данным. Путем внесения недостоверной информации и подделки документов злоумышленники завладели средствами государственного бюджета, выделенных нашей стране в рамках Киотского протокола.

Сейчас группе лиц, причастных к совершению преступления, сообщается о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В частности, бывшему руководителю ГП «Госэкоинвест» и директорам еще двух коммерческих структур. Сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 миллиона гривен.

Оперативники и следователи проводят мероприятия по возмещению государству причиненного ущерба.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.