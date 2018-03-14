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Россия по дипломатическим каналам сообщила официальному Лондону, что не имеет никакого отношения к инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона. Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также заявил: «Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет языка ультиматума».

«При этом Москва остается открытой для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия, но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности», - констатировал пресс-секретарь российского президента, сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что другие страны поймут, что у Лондона нет оснований обвинять Россию в инциденте с экс-полковником ГРУ.

Отвечая на вопрос журналистов, не опасается ли Москва угрозы международной изоляции в связи с делом Скрипаля, представитель Кремля сказал: «Мы надеемся, что возобладает здравый смысл, что другие страны, по крайней мере, задумаются о том, есть ли какие-то доказательства или нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упреки в адрес Москвы».

«Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований таких упреков [по делу Скрипаля] быть не может», - отметил представитель Кремля.

Он вновь повторил: «Россия не имеет никакого отношения к этому происшествию». Песков отказался высказывать какие-либо версии по поводу произошедшего. «Это не наше дело - высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля, потому что Кремль не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны», - пояснил он.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Мэй добавила, что 14 марта объявит о возможных мерах против России.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которая производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

В то же время в Белом доме заявили, что поддерживают Великобританию в вопросе расследования отравления Скрипаля, но не упомянули при этом РФ. 

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.
ForUm

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