Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины – Автономную Республику Крым и Севастополь. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Украина считает упомянутый визит, как и другие т.н. «поездки» российских чиновников во временно оккупированный Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия», - говорится в нем.

Путин прибыл в Крым сегодня, 14 марта.