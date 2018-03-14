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Великобритания призвала провести срочное совещание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, за которым, как считает Лондон, с большой вероятностью стоит Россия, сообщает Би-би-си.

Заседание начнется в 21:00 по московскому времени.

По данным источника агентства Рейтер, Британия вызвала российского посла в МИД Великобритании.

Россия к полуночи не ответила на требование Терезы Мэй объяснить, как нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, попало в Британию.

Сегодня Мэй объявит о мерах Лондона против России в связи с отравлением.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которая производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ по дипломатическим каналам сообщила официальному Лондону, что не имеет никакого отношения к инциденту Скрипалем.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.

 
ForUm

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