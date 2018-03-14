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Дипломаты Венгрии не рекомендуют поездки на Закарпатье венгерским туристам на протяжении 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

«Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, с целью избежания возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 г. мы не рекомендуем ездить в Закарпатье для венгерских групп и индивидуальных путешественников, особенно в определенные города (например, в Хуст, Ужгород), чтобы в любом случае избежать этого перехода в этот период», - заявили в посольстве, сообщает 112 Украина.

В дипломатическом ведомстве также призвали венгров по этим же причинам избежать посещения Верецкого перевала в указанные дни.

Отметим, что 15 марта на Закарпатье будут праздновать 79-ю годовщину провозглашения Карпатской Украины. В частности, в Ужгороде при участии руководства области в 9:00 состоится возложение цветов к памятнику Герою Украины, президенту Карпатской Украины Августину Волошину.

Однако ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль предположил, что на годовщину могут происходить провокации ФСБ РФ. В связи с этим он попросил направить в регион дополнительные силы правоохранителей.

Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.  

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.  

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на недавние события в городе.
ForUm

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